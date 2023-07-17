Icon

الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط Icon اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة Icon ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر Icon ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين Icon بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم Icon تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو Icon بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ Icon بطولة لسائق صهريج أخمد حريقًا أثناء مروره صدفة في حائل Icon إنتر ميلان يحرم كوادرادو من الانتقال لـ النصر Icon نهاية مأساوية لـ 55 حوتًا تتبعوا أنثى إلى الشاطئ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أحدث الضواحي السكنية في جدة

ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نيابة عن الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، دشن الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، ضاحية سدايم أحدث الضواحي السكنية في شمال أبحر بمحافظة جدة، وذلك بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وسعادة نائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان الأستاذ يزيد بن إبراهيم النفيسة.

قد يهمّك أيضاً
الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 62 نقطة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 62 نقطة

نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب إساءته للسعودية

نيابة الكويت تحبس كويتيًّا 21 يومًا بسبب إساءته للسعودية

8 آلاف وحدة

وتمتد ضاحية سدايم على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 ملايين متر مربع، وتوفّر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس، والتي تتميّز بتصاميم معمارية مستوحاة من تحليل الهوية الحجازية لبناء بيئة مناخية تحقق الراحة والرفاهية لأكثر من 40 ألف نسمة، كما تقع في موقع إستراتيجي شرق مدينة البحيرات وبالقرب من شاطئ البحر الأحمر والعديد من الخدمات الرئيسية والمشاريع المستقبلية الهامة.

المعروض العقاري

من جانبه ثمّن نائب الوزير المهندس عبدالله بن محمد البدير دعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز للمشاريع في كافة أرجاء المنطقة، ومساهمتهم الكريمة بتذليل العقبات في سبيل تسريع توفيرها للمواطنين، كما قدّم شكره للأمير سعود بن جلوي على حضوره وتدشينه للضاحية، مبيّنًا أن المنطقة تشهد حراكًا كبيرًا في التطوير وأن الضاحية تأتي امتدادًا لما سبقها من طرح العديد من الضواحي والمجتمعات السكنية، وذلك لزيادة المعروض العقاري في المنطقة توافقًا مع مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030.

ومن جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان يزيد بن إبراهيم النفيسة أن الضواحي السكنية تعكس الدور الريادي الفاعل الذي تعمل الشركة على تحقيقه بتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال التعاون مع الشركات المتخصصة لتوفير مزيدٍ من المشاريع المستقبلية، بما يساعد في رفع معدل تملّك الأسر للمساكن وفق نظام المجتمعات السكنية المتكاملة.

كما أوضح النفيسة أن ضاحية سدايم تقدم مفهومًا عصريًّا لجودة الحياة بوجود مسارات خضراء تمتد على طول 8 كم مشابهة لتصميم وأسلوب الأحياء في المنطقة التاريخية بجدة، لتسهّل الوصول إلى جميع الخدمات التي تحيط بها المساحات الخضراء والمرافق الحيوية ووسائل الراحة والرفاهية، وتحقق لهم بيئة حيوية مبتكرة بالقرب من شاطئ البحر.

وجرى خلال حفل التدشين توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين الشركة الوطنية للإسكان وشركة رتال للتطوير العقاري وشركة مكيون مطورون عمرانيون وشركة مايا للتطوير والاستثمار العقاري وشركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري وشركة محمد الحبيب وشركاؤه وشركة أجدان للتطوير العقاري وشركة ثبات المسكن العقارية وشركة عبر المملكة العقارية، وذلك لتطوير المجتمعات السكنية في ضاحية سدايم، كما تمّ توقيع مذكرات تفاهم مع كل من مجموعة الحبيب الطبية وشركة لجام للرياضة وشركة تنمية الإنسان وشركة ساسكو لخدمات المركبات وشركة وعد القابضة، لتقديم خدمات متكاملة لسكان الضاحية.

عروض تمويلية

ووقعت الشركة مذكرات تعاون مع البنك الأول والبنك الأهلي السعودي وبنك البلاد، لتقديم عروض تمويلية خاصة لمستفيدي ضاحية سدايم.

وبيّنت الوطنية للإسكان أنه سيتم إطلاق البيع في ضاحية سدايم بدءًا من يوم الاثنين الموافق 24 يوليو من العام الجاري وتبدأ في مرحلتها الأولى بقيمة 800 ألف ريال للفلل على أن تكتمل مراحل البيع للشقق والتاون هاوس في مراحل قادمة كما أوضحت للراغبين بالتملك في ضاحية سدايم بالاطلاع على تفاصيل الضاحية وتسجيل الاهتمام عبر الرابط الإلكتروني –اضغط هنا

الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لمنظومة العرض العقاري، وتعمل على الاستثمار في عددٍ من المشاريع والضواحي بمنطقة مكة المكرمة ليصل عدد المشاريع المطورة في المنطقة إلى 51 مشروعًا، بمساحاتٍ تجاوزت 15 مليون متر مربع وبعدد وحدات تخطت 37 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم، ويأتي ذلك في إطار حرصها على زيادة المعروض وتوفير جميع مقومات جودة الحياة في المجتمعات السكنية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملك إلى 70%.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت
العالم

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت

العالم
جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو
آخر الاخبار

جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو

آخر الاخبار
زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر من الضعف
غرائب

زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر...

غرائب
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق البرية بالوثيقة الإلكترونية
السعودية اليوم

إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق...

السعودية اليوم
3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد
آخر الاخبار

3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد

آخر الاخبار
الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة
آخر الاخبار

الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في...

آخر الاخبار
تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من 10 ريالات إلى 50 هللة
السوق

تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من...

السوق