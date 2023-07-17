ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر

نيابة عن الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، دشن الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، ضاحية سدايم أحدث الضواحي السكنية في شمال أبحر بمحافظة جدة، وذلك بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، وسعادة نائب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان الأستاذ يزيد بن إبراهيم النفيسة.

8 آلاف وحدة

وتمتد ضاحية سدايم على مساحة إجمالية تتجاوز 3.8 ملايين متر مربع، وتوفّر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية تتنوع ما بين فلل وشقق وتاون هاوس، والتي تتميّز بتصاميم معمارية مستوحاة من تحليل الهوية الحجازية لبناء بيئة مناخية تحقق الراحة والرفاهية لأكثر من 40 ألف نسمة، كما تقع في موقع إستراتيجي شرق مدينة البحيرات وبالقرب من شاطئ البحر الأحمر والعديد من الخدمات الرئيسية والمشاريع المستقبلية الهامة.

المعروض العقاري

من جانبه ثمّن نائب الوزير المهندس عبدالله بن محمد البدير دعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز للمشاريع في كافة أرجاء المنطقة، ومساهمتهم الكريمة بتذليل العقبات في سبيل تسريع توفيرها للمواطنين، كما قدّم شكره للأمير سعود بن جلوي على حضوره وتدشينه للضاحية، مبيّنًا أن المنطقة تشهد حراكًا كبيرًا في التطوير وأن الضاحية تأتي امتدادًا لما سبقها من طرح العديد من الضواحي والمجتمعات السكنية، وذلك لزيادة المعروض العقاري في المنطقة توافقًا مع مستهدفات برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030.

ومن جهته، أكد نائب الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان يزيد بن إبراهيم النفيسة أن الضواحي السكنية تعكس الدور الريادي الفاعل الذي تعمل الشركة على تحقيقه بتمكين القطاع الخاص، وذلك من خلال التعاون مع الشركات المتخصصة لتوفير مزيدٍ من المشاريع المستقبلية، بما يساعد في رفع معدل تملّك الأسر للمساكن وفق نظام المجتمعات السكنية المتكاملة.

كما أوضح النفيسة أن ضاحية سدايم تقدم مفهومًا عصريًّا لجودة الحياة بوجود مسارات خضراء تمتد على طول 8 كم مشابهة لتصميم وأسلوب الأحياء في المنطقة التاريخية بجدة، لتسهّل الوصول إلى جميع الخدمات التي تحيط بها المساحات الخضراء والمرافق الحيوية ووسائل الراحة والرفاهية، وتحقق لهم بيئة حيوية مبتكرة بالقرب من شاطئ البحر.

وجرى خلال حفل التدشين توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين الشركة الوطنية للإسكان وشركة رتال للتطوير العقاري وشركة مكيون مطورون عمرانيون وشركة مايا للتطوير والاستثمار العقاري وشركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري وشركة محمد الحبيب وشركاؤه وشركة أجدان للتطوير العقاري وشركة ثبات المسكن العقارية وشركة عبر المملكة العقارية، وذلك لتطوير المجتمعات السكنية في ضاحية سدايم، كما تمّ توقيع مذكرات تفاهم مع كل من مجموعة الحبيب الطبية وشركة لجام للرياضة وشركة تنمية الإنسان وشركة ساسكو لخدمات المركبات وشركة وعد القابضة، لتقديم خدمات متكاملة لسكان الضاحية.

عروض تمويلية

ووقعت الشركة مذكرات تعاون مع البنك الأول والبنك الأهلي السعودي وبنك البلاد، لتقديم عروض تمويلية خاصة لمستفيدي ضاحية سدايم.

وبيّنت الوطنية للإسكان أنه سيتم إطلاق البيع في ضاحية سدايم بدءًا من يوم الاثنين الموافق 24 يوليو من العام الجاري وتبدأ في مرحلتها الأولى بقيمة 800 ألف ريال للفلل على أن تكتمل مراحل البيع للشقق والتاون هاوس في مراحل قادمة كما أوضحت للراغبين بالتملك في ضاحية سدايم بالاطلاع على تفاصيل الضاحية وتسجيل الاهتمام عبر الرابط الإلكتروني –اضغط هنا–

الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لمنظومة العرض العقاري، وتعمل على الاستثمار في عددٍ من المشاريع والضواحي بمنطقة مكة المكرمة ليصل عدد المشاريع المطورة في المنطقة إلى 51 مشروعًا، بمساحاتٍ تجاوزت 15 مليون متر مربع وبعدد وحدات تخطت 37 ألف وحدة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم، ويأتي ذلك في إطار حرصها على زيادة المعروض وتوفير جميع مقومات جودة الحياة في المجتمعات السكنية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 برفع نسبة التملك إلى 70%.