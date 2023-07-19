ضبط أكثر من 11 ألف توصيلة كهربائية مخالفة في منشأة تجارية بالدمام

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ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة أكثر من 11 ألف توصيلة كهربائية مخالفة للمواصفات القياسية السعودية، في منشأة تجارية بمدينة الدمام.
وفي التفاصيل، بعد أعمال تحرٍ ومتابعة، قامت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية، بالوقوف على منشأة تجارية متخصصة في البيع بالجملة للمنتجات الكهربائية، حيث ضُبط 11,296 منتجاً من التوصيلات الكهربائية مخالفة للمواصفات القياسية السعودية، وقامت الفرق الرقابية بحجز المنتجات المخالفة، واستدعاء مالك المنشأة لاستكمال الإجراءات النظامية وفق نظام مكافحة الغش التجاري.
وأكدت ” التجارة ” تصديها لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين.
وحثت الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة حماية المستهلك عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900.