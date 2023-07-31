Icon

خالد عبدالرحمن يطرب الجمهور في ليلة لا تنسى بمهرجان جرش Icon وظائف شاغرة بـ مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي Icon الإطاحة بـ 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في عسير Icon ضبط شخصين لترويجهما المخدرات بجدة والشرقية Icon حديقة بهجة رغدان في الباحة.. أجواء ساحرة ومبهجة للكبير والصغير Icon جامعة الطائف تعتمد نظام الفصلين الدراسيين لعام 1445 Icon مستغلو الرواسب في تبوك بقبضة الأمن Icon توقعات بارتفاع الحرارة درجتين خلال أغسطس Icon وظائف للثانوية فأعلى فى شركة السلام لصناعة الطيران Icon 25 مليون خدمة منجزة عبر منصة تأميناتي أعمال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

ضبط شخصين لترويجهما المخدرات بجدة والشرقية

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٠ مساءً
ضبط شخصين لترويجهما المخدرات بجدة والشرقية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكسانية بالمنطقة الشرقية لترويجه (9.3) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

مروج بجدة

كما قبضت شرطة محافظة جدة على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
ارتفاع حركة السفن في موانئ السعودية بنسبة 8%

ارتفاع حركة السفن في موانئ السعودية بنسبة 8%

مقتل 18 سجينًا داخل سجن بالإكوادور

مقتل 18 سجينًا داخل سجن بالإكوادور

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم