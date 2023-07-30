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منهم مواطنة وامرأة سورية

ضبط عدد من المتسولين بعسير

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
ضبط عدد من المتسولين بعسير
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام ضبط عدد من المتسولين بمنطقة عسير، ضمن حملة أمنية على كافة أنحاء السعودية لرصد وضبط المتسولين.

جرائم التسول

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر موقع إكس “تويتر سابقًا”: إنه تم رصد وضبط مواطنة تقوم بـ التسول بشكل مباشر أمام أحد المساجد.

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وأشار إلى أنه تم رصد وضبط امرأة من الجنسية السورية تقوم بالتسول أمام المحال التجارية.

وأضاف الأمن العام: تم رصد وضبط امرأة من الجنسية اليمنية، تقوم بالتسول بشكل مباشر في الأماكن العامة.

الإبلاغ واجب وطني

ونوه الأمن العام بأهمية الإبلاغ عن المتسولين في السعودية؛ لأن الإبلاغ عنهم واجب وطني، وذلك على رقم 911 من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

 

 

 

 

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