ضبط عدد من المتسولين في القصيم

أعلن الأمن العام ضبط عدد من المتسولين في منطقة القصيم، ضمن حملاته الأمنية لرصد وضبط المتسولين في كافة أنحاء السعودية.

تفاصيل ضبط المتسولين

وقال الأمن العام في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إنه تم ضبط ورصد مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية السورية، تقوم بالتسول واستعطاف المتسولين من أمام المحلات التجاري في القصيم.

كما أشار الأمن العام إلى رصد وضبط متسول يقوم بالتسول بشكل مباشر داخل أحد المساجد وأثناء خروج المصلين، فضلًا عن ضبط ورصد مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول من قائدي المركبات وأمام المحلات التجارية.

وأوضح الأمن العام أيضًا رصد وضبط امرأة من الجنسية الباكستانية، تقوم بالتسول واستعطاف المصلين عند أحد المساجد وعند خروج المصلين.

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.