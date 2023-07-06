Icon

باريس سان جيرمان يضغط على مبابي Icon إحباط تهريب القات بجازان وضبط مقيم لترويجه المخدرات بجدة Icon وقوع 9 جرحى معظمهم من الأطفال بحادث مروع في مدرسة بريطانية Icon هجمات الشباب تؤجل إعادة فتح حدود كينيا والصومال Icon إغلاق مجمعين طبيين خاصين في نجران Icon رد فعل والدي التوأم السيامي بسام وإحسان بعد نجاح فصلهما Icon محادثات سرية تمهد لإنهاء حرب أوكرانيا Icon مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا من الغد Icon روسيا تغلق قنصلية فنلندية وتطرد تسعة دبلوماسيين Icon لويس كاسترو مدربًا للنصر حتى 2025 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى إحالتهما لجهة الاختصاص

ضبط مخالفين لنظام الحدود لتهريبهما القات بجازان

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٨ مساءً
ضبط مخالفين لنظام الحدود لتهريبهما القات بجازان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهما نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

قد يهمّك أيضاً
نجم الاتحاد السابق يُقنع حكيم زياش بالانضمام إلى النصر

نجم الاتحاد السابق يُقنع حكيم زياش بالانضمام إلى النصر

ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان

ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي
السعودية اليوم

البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح...

السعودية اليوم
ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان
أخبار أمنية

ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان

أخبار أمنية
النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا
الرياضة

النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا

الرياضة
مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة قيادة بأمريكا مقارنة بالسعودية
السعودية اليوم

مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة...

السعودية اليوم
فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة
العالم

فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات...

العالم
بياض الحجاج يكسو عرفات
السعودية اليوم

بياض الحجاج يكسو عرفات

السعودية اليوم
المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج
السعودية اليوم

المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج

السعودية اليوم