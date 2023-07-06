ضبط مخالفين لنظام الحدود لتهريبهما القات بجازان

باريس سان جيرمان يضغط على مبابي إحباط تهريب القات بجازان وضبط مقيم لترويجه المخدرات بجدة وقوع 9 جرحى معظمهم من الأطفال بحادث مروع في مدرسة بريطانية هجمات الشباب تؤجل إعادة فتح حدود كينيا والصومال إغلاق مجمعين طبيين خاصين في نجران رد فعل والدي التوأم السيامي بسام وإحسان بعد نجاح فصلهما محادثات سرية تمهد لإنهاء حرب أوكرانيا مصايف السعودية بطقس معتدل وأمطار رعدية بدءًا من الغد روسيا تغلق قنصلية فنلندية وتطرد تسعة دبلوماسيين لويس كاسترو مدربًا للنصر حتى 2025
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لتهريبهما نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.