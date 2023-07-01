ضربة جديدة لـ بايدن بعد قرار المحكمة العليا الإعلان عن موعد قمة الأهلي والزمالك ضبط مخالفين لنظام الحدود لتهريبهما القات بجازان السلطات الفرنسية تستخدم المدرعات الثقيلة والطائرات لمواجهة المتظاهرين لويس جوستافو يرحل عن النصر السديس يعلن جاهزية المسجد النبوي لاستقبال ملايين الزوار تزايد الشغب والعنف في فرنسا واعتقال 1300 شخص مواطنان في قبضة الأمن لترويجهما الحشيش والإمفيتامين بالقصيم عرض سعودي أمام كاراسكو فهد بن منصور يمثل السعودية في قمة الشركات الناشئة لمجموعة العشرين
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت شعبة التحريات والبحث الجنائي في محافظة بيش بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.