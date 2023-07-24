ضبط مخالف استغل الرواسب في تبوك

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في منطقة تبوك.
وأوضحت أنه جرى ضبط آليّتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليهما مواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.