ضبط مخالف لأمن الحدود لترويجه الإمفيتامين بالباحة الجمهور ينتظر الإعلان عن صفقة ميتروفيتش موسى ديمبلي يُجري الفحص الطبي قبل التوقيع للاتفاق باريس يوافق على عرض الهلال لضم مبابي بعض مشاهير الفلس يظنون أن استقواءهم بالخارج يمكّنهم من ابتزاز دولتهم صائد أفاعي يروي تفاصيل صادمة عن تعرضه لـ لدغة ثعبان السجادة ترقب صفقة مالكوم قبل كأس الملك سلمان للأندية وزارة الحج: تأكدوا من الخدمات قبل دفع تكاليف العمرة سعود الطبية: بياض البيض لا يخفف آلام الحروق النصر يحاول تعويض موسى ديابي بضم نجم فياريال
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.