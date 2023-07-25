ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب دون ترخيص

ضبط 26 مخالفًا أشعلوا النار في السودة زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب وسط تركيا تحذير لأهالي الشرقية: ارتفاع الحرارة خلال الأيام المقبلة صندوق الاستثمارات يعيد تطوير وصياغة منظومة الاقتصاد الوطني ارتفاع أرباح البنك الأهلي السعودي إلى 5.02 مليار ريال تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة بشأن مايك تايسون اليوم.. بدء التقديم على 11551 وظيفة تعليمية عبر جدارات موجة حارة على الشرقية والرياض حتى المساء ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بسعر 206.8 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء
ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفًا لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب دون ترخيص في منطقة تبوك.
وأوضحت أنه تم ضبط آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيم من الجنسية المصرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.