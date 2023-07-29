أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط مركبة تم تجهيزها بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية في عسير.

وقال المرور السعودي في تغريدة عبر موقع تويتر، إن مرور منطقة عسير ضبط مركبة تم تجهيزها بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهة المسؤولة، وإحالتها للجهة المختصة لإكمال اللازم.

ونشر المرور صورة للسيارة التي تم ضبطها، حيث بدت مجهزة بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية.