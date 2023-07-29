تشكيل مباراة برشلونة وريال مدريد مدرب فولهام: ميتروفيتش لن ينتقل إلى الهلال ضبط مركبة تم تجهيزها بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية في عسير سيطرة إيلون ماسك على شبكة الأقمار الصناعية يثير قلق جيوش العالم مشاريع ومحال تجارية تتعدى على أرصفة الشوارع في الرياض جوارديولا: الدوري السعودي سيزداد قوة بسبب صفقاته عقد ذهب هدية لخادمة منزلية في الأحساء وفاة شاب مصري في حفل خطوبته ظهور لافت للأميرة رجوة رفقة ولي عهد الأردن وشقيقه تسريب صوتي لـ ميدو عن صفقة رضا سليم يُحرج الزمالك
أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط مركبة تم تجهيزها بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية في عسير.
وقال المرور السعودي في تغريدة عبر موقع تويتر، إن مرور منطقة عسير ضبط مركبة تم تجهيزها بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهة المسؤولة، وإحالتها للجهة المختصة لإكمال اللازم.
ونشر المرور صورة للسيارة التي تم ضبطها، حيث بدت مجهزة بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية.