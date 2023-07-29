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الأمن اتخذ الإجراءات النظامية بحق الجهة المسؤولة

ضبط مركبة تم تجهيزها بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية في عسير

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ مساءً
ضبط مركبة تم تجهيزها بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية في عسير
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط مركبة تم تجهيزها بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية في عسير.

وقال المرور السعودي في تغريدة عبر موقع تويتر، إن مرور منطقة عسير ضبط مركبة تم تجهيزها بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهة المسؤولة، وإحالتها للجهة المختصة لإكمال اللازم.

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ونشر المرور صورة للسيارة التي تم ضبطها، حيث بدت مجهزة بتجهيزات مشابهة للتجهيزات الأمنية.

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