ضبط مروجي الإمفيتامين بالقنفذة والقصيم

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القصيم على مقيم من الجنسية الباكستانية ومواطن لترويجهما 27,730 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

إمفيتامين في القنفذة

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمحافظة القنفذة لترويجهما 14,116 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

مروج القصيم

فيما قبضت شرطة محافظة الرس بمنطقة القصيم على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر،وضبط بحوزته على أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً بأن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.