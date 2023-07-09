القبض على مروجي الشبو والقات المخدر بحائل وجازان الاتفاق: لم نفاوض ستيفن جيرارد بسبب اسمه اعتماد المركز الإقليمي للتحذير من العواصف لخدمة دول المنطقة أرقام مميزة لـ أمير سعيود قبل الانتقال للرائد مبتعث سعودي يفوز بجائزة المؤتمر السنوي لكلية الطب بجامعة هارفارد 30 وظيفة شاغرة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع في 4 مدن الأهلي ينتظر تعثر بيراميدز للتتويج بالدوري المصري ضبط مروج الشبو وإحباط تهريب القات في الطائف وجازان 2600 عملية قسطرة وقلب مفتوح خلال موسم الحج عقود تمويلية لاستيراد منتجات زراعية بـ 926 مليون ريال
قبضت دوريات الأمن بمحافظة الطائف على مقيم من الجنسية الفلبينية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (75) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.