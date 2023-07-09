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تم اتخاذ الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات

ضبط مروج الشبو وإحباط تهريب القات في الطائف وجازان

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٥ مساءً
ضبط مروج الشبو وإحباط تهريب القات في الطائف وجازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأمن بمحافظة الطائف على مقيم من الجنسية الفلبينية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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تهريب القات

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (75) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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