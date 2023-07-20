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جرى إحالته إلى النيابة العامة

ضبط مقيم لترويجه الشبو والهيروين بالرياض

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٧ مساءً
ضبط مقيم لترويجه الشبو والهيروين بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه (4.38) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الهيروين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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