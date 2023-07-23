Icon

ضبط مقيم نشر محتوى مرئيًا لسرقته أحد مقتنيات مواطن بنجران Icon الأرصاد: درجات الحرارة لا تزال في معدلاتها الطبيعية Icon جوارديولا لا يمانع رحيل كايل ووكر عن مانشستر سيتي Icon اتحاد لاعبي كرة القدم في فرنسا يدعم كيليان مبابي Icon مجمع الملك سلمان العالمي يطلق برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها Icon فيروس يُلغي قمة برشلونة ويوفنتوس في أمريكا Icon مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن Icon أزمة غير مسبوقة تعصف بإسرائيل بعد إضراب 10 آلاف جندي Icon فابينيو يجتاز الفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى الاتحاد Icon ماثيوس بيريرا يقترب من الانضمام لـ كروزيرو البرازيلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
القبض على 4 ساعدوه

ضبط مقيم نشر محتوى مرئيًا لسرقته أحد مقتنيات مواطن بنجران

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
ضبط مقيم نشر محتوى مرئيًا لسرقته أحد مقتنيات مواطن بنجران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران القبض على مقيم من الجنسية اليمنية وثق ونشر محتوى مرئيًا لتسلله لمقر إقامة مواطن وسرقته أحد مقتنياته.

كما تم القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والهندية ومواطنين لمساعدته في عملية السرقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
صخرة سوداء تغادر الأرض ثم تعود إليها

صخرة سوداء تغادر الأرض ثم تعود إليها

كونغو الديموقراطية تؤكد دعم طلب السعودية لاستضافة إكسبو الدولي 2030

كونغو الديموقراطية تؤكد دعم طلب السعودية لاستضافة إكسبو الدولي 2030

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في 3 أسابيع مسجلاً 101.99
حصاد اليوم

مؤشر الدولار الأمريكي يهبط لأقل مستوى في...

حصاد اليوم
هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض لمريض أثناء صلاة العيد
السعودية اليوم

هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض...

السعودية اليوم
3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا
السعودية اليوم

3000 ريال دعم ريف للصيادين المتعطلين شهريًا

السعودية اليوم
لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف
الرياضة

لقطات من وصول الاتحاد إلى الطائف

الرياضة
البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة هذا العام
السعودية اليوم

البحر الأحمر للتطوير: افتتاح 3 منتجعات جديدة...

السعودية اليوم
المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة وغدًا غرة محرم 1445هـ
أخبار رئيسية

المحكمة العليا: اليوم المكمل لـ ذي الحجة...

أخبار رئيسية
ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال
الرياضة

ميتروفيتش يتنازل لتسهيل انتقاله للهلال

الرياضة
أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال
آخر الاخبار

أبرز أرقام كوليبالي قبل الانتقال للهلال

آخر الاخبار