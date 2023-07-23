ضبط مقيم نشر محتوى مرئيًا لسرقته أحد مقتنيات مواطن بنجران الأرصاد: درجات الحرارة لا تزال في معدلاتها الطبيعية جوارديولا لا يمانع رحيل كايل ووكر عن مانشستر سيتي اتحاد لاعبي كرة القدم في فرنسا يدعم كيليان مبابي مجمع الملك سلمان العالمي يطلق برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها فيروس يُلغي قمة برشلونة ويوفنتوس في أمريكا مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن أزمة غير مسبوقة تعصف بإسرائيل بعد إضراب 10 آلاف جندي فابينيو يجتاز الفحص الطبي تمهيدًا لانتقاله إلى الاتحاد ماثيوس بيريرا يقترب من الانضمام لـ كروزيرو البرازيلي
ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران القبض على مقيم من الجنسية اليمنية وثق ونشر محتوى مرئيًا لتسلله لمقر إقامة مواطن وسرقته أحد مقتنياته.
كما تم القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والهندية ومواطنين لمساعدته في عملية السرقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.
🎥 | إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران تقبض على مقيم وثق ونشر محتوى مرئيًا لسرقته من مقر إقامة مواطن أحد مقتنياته و(4) آخرين لمساعدته pic.twitter.com/p1I9Pp5Iev
— الأمن العام (@security_gov) July 22, 2023