Icon

زيت الزيتون يقلل مخاطر الوفاة بالخرف بنسبة 28% Icon ضبط مواطنين لترويجهما المخدرات بالمدينة والقصيم Icon أطعمة يفضل تجنبها في حالة حرقة المعدة Icon 12029 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة خلال ذي الحجة Icon إطلاق خدمة صهاريج بيئتي بالباحة Icon معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف Icon تشكيل النصر وباريس سان جيرمان Icon 5 أسباب تجعل الأحساء أشد مدن السعودية حرارة Icon لا يستغلّونك.. أبشر تحذر من الاحتيال عبر البريد الإلكتروني Icon رد فعل كيليان مبابي بعد طلب لاعب كرة سلة يوناني الانضمام إلى الهلال ! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
حصاد اليوم
تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

ضبط مواطنين لترويجهما المخدرات بالمدينة والقصيم

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
ضبط مواطنين لترويجهما المخدرات بالمدينة والقصيم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

مروج بالقصيم

كما قبضت شرطة منطقة القصيم على مواطن لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزته أسلحة بيضاء وذخيرة حية ومبالغ مالية، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
وزير الإعلام يزور المركز الإعلامي لقمة جدة التشاورية

وزير الإعلام يزور المركز الإعلامي لقمة جدة التشاورية

سافيتش وسالم الدوسري يسجلان لـ الهلال

سافيتش وسالم الدوسري يسجلان لـ الهلال

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة .

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إرشاد مكاني عبر الروبوت لقاصدي المسجد الحرام
السعودية اليوم

إرشاد مكاني عبر الروبوت لقاصدي المسجد الحرام

السعودية اليوم
مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن
أخبار أمنية

مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

أخبار أمنية
الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى لاستقبال الحجاج
السعودية اليوم

الدفاع المدني يرفع جاهزيته في مشعر منى...

السعودية اليوم
وزير الرياضة يهنئ طلال الفهد بعد انتخابه رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي
الرياضة

وزير الرياضة يهنئ طلال الفهد بعد انتخابه...

الرياضة
فلاديمير بوتين : عيد الأضحى يحمل معاني أخلاقية وروحية عميقة
العالم

فلاديمير بوتين : عيد الأضحى يحمل معاني...

العالم
الحج بين الماضي والحاضر
السعودية اليوم

الحج بين الماضي والحاضر

السعودية اليوم
اعتدال وتليجرام يزيلان 7 ملايين محتوى ويغلقان 1554 قناة متطرفة
السعودية اليوم

اعتدال وتليجرام يزيلان 7 ملايين محتوى ويغلقان...

السعودية اليوم
ترامب: انضمام أوكرانيا للناتو ضرب من الجنون
العالم

ترامب: انضمام أوكرانيا للناتو ضرب من الجنون

العالم