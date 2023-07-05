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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

ضبط مواطنين لترويجهما المخدرات في شرورة وجازان

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ مساءً
ضبط مواطنين لترويجهما المخدرات في شرورة وجازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمحافظة شرورة في منطقة نجران لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

مروج في جازان

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لترويجه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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