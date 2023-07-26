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تمت إحالتهما وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

ضبط مواطنين وإحباط تهريب القات بالجوف وجازان

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
ضبط مواطنين وإحباط تهريب القات بالجوف وجازان
المواطن - واس

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قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطنين بمحافظة القريات لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزتهما سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

تهريب القات

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (210) كيلوجرامات من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

 

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