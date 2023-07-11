إنتر ميلان يُبعد لوكاكو عن الهلال الإعلامي عبدالعزيز غزاوي في ذمة الله ضبط مواطنَين ومخالف لنظام الحدود لترويجهم المخدرات بالرياض وجدة الشيخي: أتوقع عدم معاقبة مركز التحكيم لـ الاتحاد بقضية أحمد شراحيلي صورة صادمة تكشف تدهور حالة إيمان البحر درويش برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء يوافق على نظام المساهمات العقارية الفحص الطبي يفصل سافيتش عن الانضمام لـ الهلال جامعة جازان تبدأ استقبال طلبات القبول الأحد توقيع اتفاقية نراك في القصيم للترويج السياحي بالمنطقة عزيز مرقة يثير الجدل بشأن خطوبته من مذيعة
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الرياض، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
كما ألقت شرطة محافظة جدة القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن، لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما مبلغ مالي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.