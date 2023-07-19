ضبط مواطن أشعل النار في مركبة آخر عمدًا بحائل

ألقت شرطة منطقة حائل القبض على مواطن أشعل النار في مركبة آخر إثر خلاف بينهما.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.