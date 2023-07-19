ضبط مواطن أشعل النار في مركبة آخر عمدًا بحائل

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ألقت شرطة منطقة حائل القبض على مواطن أشعل النار في مركبة آخر إثر خلاف بينهما.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
🎥 | شرطة منطقة حائل تقبض على شخص أشعل النار في مركبة آخر إثر خلاف بينهما. pic.twitter.com/ghSIFQEwfA
— الأمن العام (@security_gov) July 19, 2023