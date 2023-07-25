ضبط مواطن أطلق النار في الهواء بتبوك

قبضت شرطة محافظة البدع بمنطقة تبوك على مواطن ظهر في محتوى مرئي يطلق النار في الهواء من سلاح ناري بحوزته في مكان عام، معرضًا حياة الآخرين للخطر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.