ضبط مواطن أنشأ قناة إلكترونية لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء

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قبضت شرطة المنطقة الشرقية على مواطن أنشأ قناة إلكترونية في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
🎥 | شرطة المنطقة الشرقية تقبض على شخص أنشأ قناة إلكترونية لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء pic.twitter.com/BCvwPDXP6Y
— الأمن العام (@security_gov) July 27, 2023