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جرى إحالته إلى النيابة العامة

ضبط مواطن أنشأ قناة إلكترونية لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ مساءً
ضبط مواطن أنشأ قناة إلكترونية لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة المنطقة الشرقية على مواطن أنشأ قناة إلكترونية في أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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