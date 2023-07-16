ضبط مواطن لترويجه الإمفيتامين بالقريات

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الجوف على مواطن بمحافظة القريات لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته هواتف متنقلة ومبلغ مالي.

وذكر الأمن العام عبر حسابه بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً بأن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.