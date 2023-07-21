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تمت إحالته إلى جهة الاختصاص

ضبط مواطن لترويجه المخدرات في الخرج

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٤ مساءً
ضبط مواطن لترويجه المخدرات في الخرج
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة الخرج على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وذكر الأمن العام عبر حسابه بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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