ضبط مواطن لصدمه واعتدائه على آخرَين بالباحة

قبضت شرطة منطقة الباحة على مواطن لصدمه شخصًا واعتدائه على آخر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، والقبض جارٍ على من نشر محتوى مرئيًا بذلك لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.