ضبط مواطن لصدمه واعتدائه على آخرَين بالباحة

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قبضت شرطة منطقة الباحة على مواطن لصدمه شخصًا واعتدائه على آخر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، والقبض جارٍ على من نشر محتوى مرئيًا بذلك لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
🎥 | القبض على شخص لصدمه واعتدائه على آخرَين pic.twitter.com/ydnBjlCjWxقد يهمّك أيضاً
— الأمن العام (@security_gov) July 1, 2023