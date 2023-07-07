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تمت اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

ضبط مواطن ويمني لترويجهما الشبو والقات في جازان

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥١ مساءً
ضبط مواطن ويمني لترويجهما الشبو والقات في جازان
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة جازان؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

مروج القات

كما قبضت شرطة محافظة العيدابي بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية؛ لترويجه (450) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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