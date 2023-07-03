ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير اليوم دخول طالع الهقعة مدته 13 يومًا الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بيلاروس إيران تسجل أعلى درجات الحرارة في العالم طرح تذاكر حفل محمد عبده في الأحساء غدًا موعد التسجيل في الجامعة الإسلامية اكتمال استعدادات منفذ الحديثة ومدينة الحجاج لتوديع ضيوف الرحمن 3 إجراءات حال تعطل المركبة على الطرق الرئيسية قصة قرية سعودية عمرها 400 عام فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على جنين
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.