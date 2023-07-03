Icon

ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير Icon اليوم دخول طالع الهقعة مدته 13 يومًا Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس بيلاروس Icon إيران تسجل أعلى درجات الحرارة في العالم Icon طرح تذاكر حفل محمد عبده في الأحساء غدًا Icon موعد التسجيل في الجامعة الإسلامية Icon اكتمال استعدادات منفذ الحديثة ومدينة الحجاج لتوديع ضيوف الرحمن Icon 3 إجراءات حال تعطل المركبة على الطرق الرئيسية Icon قصة قرية سعودية عمرها 400 عام Icon فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عدوان الاحتلال على جنين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى إحالتهم إلى جهة الاختصاص

ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ مساءً
ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مهرب الحشيش

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
كوكب الأرض يفقد من الغابات مساحة تعادل سويسرا أو بولندا

كوكب الأرض يفقد من الغابات مساحة تعادل سويسرا أو بولندا

ضبط باكستاني يروج الشبو في جدة

ضبط باكستاني يروج الشبو في جدة

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية
السعودية اليوم

الدمام والأحساء تسجلان درجة الحرارة الأعلى بالشرقية

السعودية اليوم
انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الأوروبية بالرياض
السعودية اليوم

انطلاق الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الأوروبية...

السعودية اليوم
أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للقادمين من الداخل والخارج
السعودية اليوم

أهم الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة للقادمين...

السعودية اليوم
لا إقبال في السعودية على تشغيل المنازل بالطاقة الشمسية
السعودية اليوم

لا إقبال في السعودية على تشغيل المنازل...

السعودية اليوم
أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية ورياح نشطة على 7 مناطق

السعودية اليوم
طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة أعلنتها السعودية وأمريكا
العالم

طرفا الصراع في السودان يوافقان على هدنة...

العالم
تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق العدالة الناجزة في السعودية
السعودية اليوم

تنفيذ الحكم بحق قاتل القرهدي يعكس تطبيق...

السعودية اليوم
جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع حمدالله
الرياضة

جماهير الأهلي تطلب التعاقد مع حمدالله

الرياضة