ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
ابو عمر
السيف الاملح من يردع هالاشكال الضاله