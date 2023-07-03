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جرى إحالتهم إلى جهة الاختصاص

ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ مساءً
ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير
المواطن - واس

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط مهرب الحشيش

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة عسير لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير

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  • ابو عمر

    السيف الاملح من يردع هالاشكال الضاله

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