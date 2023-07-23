أعلنت وزارة التجارة، ضبط وإتلاف 180 ألف قطعة فحم مغشوش بمستودع مهجور في ضرما.

تفاصيل الواقعة

وقالت وزارة التجار في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إن فرق الرقابة الميدانية بمحافظة ضرما، بمشاركة القوات الخاصة بالأمن البيئي، نجحت في ضبط مخالفين تواروا عن الأنظار في مستودع مهجور ليمارسوا الغش في تجارة الفحم.

اتلاف 180 ألف قطعة

أوضحت الوزارة أن فرق الرقابة الميدانية التابعة للوزارة بضرما أتلفت 180 ألف قطعة فحم مغشوش، و3 مكائن تصنيع، و50 كيس أسمنت للخلط بالفحم.

وأشارت التجارة إلى أنها أغلقت الموقع وأحالت المخالفين للجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.