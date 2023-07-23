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أعلنت وزارة التجارة، ضبط وإتلاف 180 ألف قطعة فحم مغشوش بمستودع مهجور في ضرما.
وقالت وزارة التجار في مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إن فرق الرقابة الميدانية بمحافظة ضرما، بمشاركة القوات الخاصة بالأمن البيئي، نجحت في ضبط مخالفين تواروا عن الأنظار في مستودع مهجور ليمارسوا الغش في تجارة الفحم.
أوضحت الوزارة أن فرق الرقابة الميدانية التابعة للوزارة بضرما أتلفت 180 ألف قطعة فحم مغشوش، و3 مكائن تصنيع، و50 كيس أسمنت للخلط بالفحم.
وأشارت التجارة إلى أنها أغلقت الموقع وأحالت المخالفين للجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
🎥 | تواروا عن الأنظار في مستودع مهجور..
ليمارسوا الغش في تجارة الفحم
ضبطناهم.. وأتلفنا الكميات.. وأحلناهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/qaV2fbQ8o2
— وزارة التجارة (@MCgovSA) July 23, 2023