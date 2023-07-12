الهلال يُحدد صفقة بديلة لـ لوكاكو ضبط 1.8 مليون قرص من الإمفيتامين مخبأة في مخازن تحت الأرض ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا برشلونة يضم فيتور روكي حتى 2031 تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمن في الرياض سكني يتيح 6 آلاف قطعة أرض للأسر السعودية اصطفاف سماوي ثلاثي الألوان بعد غروب الشمس بداية مبشرة للهلال مع خورخي جيسوس تركي آل الشيخ يطمئن محبيه : أنا بخير والصورة المتداولة غير صحيحة المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يبدأ القبول والتسجيل
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها، أسفرت عن ضبط (1,882,198) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخفية في مخازن سرية تحت الأرض داخل مزرعة في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، والقبض على (4) متهمين، وهم مقيم من الجنسية اليمنية و(3) مواطنين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.