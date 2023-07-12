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إحالة شبكة التهريب إلى النيابة

ضبط 1.8 مليون قرص من الإمفيتامين مخبأة في مخازن تحت الأرض

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
ضبط 1.8 مليون قرص من الإمفيتامين مخبأة في مخازن تحت الأرض
المواطن - واس

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها، أسفرت عن ضبط (1,882,198) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر مخفية في مخازن سرية تحت الأرض داخل مزرعة في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، والقبض على (4) متهمين، وهم مقيم من الجنسية اليمنية و(3) مواطنين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط أكثر من 1.8 مليون قرص من الإمفيتامين مخبأة في مخازن تحت الأرض
الإمفيتامين في مخازن تحت الأرض

طريقة الإبلاغ عن ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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ضبط أكثر من 1.8 مليون قرص من الإمفيتامين مخبأة في مخازن تحت الأرض

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