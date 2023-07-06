فهد بن منصور: السعودية رائدة في ريادة الأعمال وممكنة للشركات الناشئة ضبط 1030 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة مفاجأة مدوية بشأن الغواصة تيتان جوائز بطولة كأس العالم للأندية 2023 فواكه الباحة الصيفية تثري أسواق المنطقة فارس أبو بطنين: كورونا كان حدثًا صادمًا بالنسبة لي مصير غامض لـ عبدالمجيد الصليهم مع النصر شاب عمره 39 عامًا يتقاضى راتبًا أعلى من رئيس أبل طفل من الباحة ينصح بالسياحة فيها لجمال طبيعتها الأرجنتيني ليساندرو لوبيز ينضم للخليج
ضبطت إدارات المرور بمختلف المناطق 1030 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ونشرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجرافًا يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.
وأوضحت أن هذا الضبط يأتي ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لـ ذوي الإعاقة.
وأهابت إدارة المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.