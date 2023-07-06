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ضبط 1030 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٤ مساءً
ضبط 1030 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت إدارات المرور بمختلف المناطق 1030 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجرافًا يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.

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ضبط المخالفات

وأوضحت أن هذا الضبط يأتي ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لـ ذوي الإعاقة.

وأهابت إدارة المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.

ضبط مركبات

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