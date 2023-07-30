ضبط 110 مخالفين لنظام البيئة خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 110 مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق السعودية، خلال أسبوع.
وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 26 مخالفًا لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي.
كما ضبطت 54 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 1495 متنًا من الإبل و250 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.
وتم إلقاء القبض على 15 مخالفًا لنظام البيئة يعملون على 16 آلية استخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص، فضلًا عن ضبط 13 مخالفًا لقطعهم الأشجار وتخزين الحطب والفحم المحليين.
كما تم القبض على مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب دون ترخيص في منطقة تبوك.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.
خلال أسبوع.. ضبط (110) مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/IthjD3WAAK
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 30, 2023