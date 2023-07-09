ضبط 1241 مخالفة لمنشأة في صبيا

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة صبيا ٣٧٤٠ زيارة، خلال الربع الثاني من العام الجاري ٢٠٢٣م، على الأسواق والمنشآت التجارية والصحية، أسفر عنها مخالفة ١٢٤١ منشأة منها ٤٤٥ مخالفة على الأسواق، و ٧٩٦ مخالفة صحية، وذلك في إطار رفع نسبة امتثال المنشآت وحفظ وسلامة الأمن والغذاء.

أنواع المخالفات

وأوضحت الأمانة أن المخالفات تضمنت عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية والتعليمات، ورصد التدني في مستوى نظافة بعض البوفيهات والمطاعم، وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، بجانب استخدام أدوات في الطهي أو الحلاقة غير آمنة أو نظيفة يتم استخدامها بشكل متكرر دون مراعاة للوائح والأنظمة.

تطبيق الأنظمة بحق المخالفين

وشددت الأمانة بعدم تهاونها في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، مؤكدةً بأنها ستعمل جاهدة على تكثيف جولاتها خلال الربع الجاري، مشيرة إلى دور المجتمع في الرقابة على تلك المنشآت من خلال العمل على رفع الملاحظات عن طريق الرقم ٩٤٠ ليتم مباشرتها حسب الاختصاص.