Icon

السجن لمواطن ووافد 8 سنوات وغرامة 6 ملايين ريال في جريمتي غسل أموال وتستر Icon مكتبة جرير تعلن فتح باب التوظيف لحملة الثانوية فأعلى Icon انطلاق مهرجان صيف طيبة في 35 موقعًا لمدة شهر   Icon تنديد أممي بمقتل 22 شخصًا في أم درمان Icon “رعاية” تعلن توفر 40 وظيفة وبرنامج تدريب للثانوية Icon انطلاق اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من الثانوية Icon تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من 10 ريالات إلى 50 هللة Icon زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب جزر سليمان Icon 3 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 47 مئوية Icon ضعف تبريد المكيفات نهارًا حتى ظهور نجم سهيل 24 أغسطس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال 3740 زيارة تفتيشية

ضبط 1241 مخالفة لمنشأة في صبيا

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
ضبط 1241 مخالفة لمنشأة في صبيا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة صبيا ٣٧٤٠ زيارة، خلال الربع الثاني من العام الجاري ٢٠٢٣م، على الأسواق والمنشآت التجارية والصحية، أسفر عنها مخالفة ١٢٤١ منشأة منها ٤٤٥ مخالفة على الأسواق، و ٧٩٦ مخالفة صحية، وذلك في إطار رفع نسبة امتثال المنشآت وحفظ وسلامة الأمن والغذاء.

أنواع المخالفات

وأوضحت الأمانة أن المخالفات تضمنت عدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية والتعليمات، ورصد التدني في مستوى نظافة بعض البوفيهات والمطاعم، وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، بجانب استخدام أدوات في الطهي أو الحلاقة غير آمنة أو نظيفة يتم استخدامها بشكل متكرر دون مراعاة للوائح والأنظمة.

قد يهمّك أيضاً
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

الأسهم السعودية تتراجع عند مستوى 11591.55 نقطة

الأسهم السعودية تتراجع عند مستوى 11591.55 نقطة

تطبيق الأنظمة بحق المخالفين

وشددت الأمانة بعدم تهاونها في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين، مؤكدةً بأنها ستعمل جاهدة على تكثيف جولاتها خلال الربع الجاري، مشيرة إلى دور المجتمع في الرقابة على تلك المنشآت من خلال العمل على رفع الملاحظات عن طريق الرقم ٩٤٠ ليتم مباشرتها حسب الاختصاص.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقويم التعليم توضح آلية إعلان نتائج الاختبارات الرقمية والورقية
السعودية اليوم

تقويم التعليم توضح آلية إعلان نتائج الاختبارات...

السعودية اليوم
300 عام شاهدًا على بناء مسجد العفيري بالدرعية
السعودية اليوم

300 عام شاهدًا على بناء مسجد العفيري...

السعودية اليوم
تشكيل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

تشكيل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري...

الرياضة
هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعقد 6 جلسات مع رواد الأعمال والحرفيين
السعودية اليوم

هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز...

السعودية اليوم
إطلاق حافلات ذاتية القيادة لأول مرة في موسم حج 1444
السعودية اليوم

إطلاق حافلات ذاتية القيادة لأول مرة في...

السعودية اليوم
ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج المخدرات بجازان وعسير
أخبار أمنية

ضبط مواطن و11 مخالفًا لنظام الحدود لترويج...

أخبار أمنية
وكالات أممية: السودان تعيش وضعًا إنسانيًا كارثيًا
العالم

وكالات أممية: السودان تعيش وضعًا إنسانيًا كارثيًا

العالم
الأمير لويس يخطف الأنظار من جده تشارلز بلقطات عفوية
العالم

الأمير لويس يخطف الأنظار من جده تشارلز...

العالم