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تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم

ضبط 128 معدة مخالفة تنهل الرمال في غرب الدمام

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
ضبط 128 معدة مخالفة تنهل الرمال في غرب الدمام
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت أمانة المنطقة الشرقية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023م، عدد 45 شاحنة، و83 شيولاً وحفاراً وبلدوزراً، قاموا بتجريف الأراضي ونهل الرمال، في عدد من المناطق الممنوعة في غرب الدمام.

تطبيق لائحة الغرامات

وأكدت أمانة الشرقية أنه جرى ضبط جميع المعدات المخالفة واستدعاء مُلاكها، واتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم، مشيرة إلى أن نهل الرمال يُعد تعدياً على الممتلكات العامة وأنه لن يتم التهاون في رصد وضبط المخالفين، مهيبة بالجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940 لمعالجتها.

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مبادرة مجتمعية

من جانب آخر, أطلقت أمانة الشرقية مبادرة مجتمعية بعنوان “جدد نشاطك”، التي تهدف إلى رفع الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الرياضة لضمان الحفاظ على حياة صحية سليمة.

وأشارت الأمانة إلى أن هذه المبادرة تعد أحد أهداف التنمية المستدامة والتي تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومبادئها الوطنية في تعزيز السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالمحافظة على الصحة، والإسهام في زيادة الوعي بالنشاط الرياضي لدى أفراد المجتمع، مؤكدة على الاستمرار في تفعيل المبادرات التوعوية لترسيخ أهميتها في المجتمع.

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