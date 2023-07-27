ضبط 13 مخالفًا لبيعهم وتخزينهم الحطب المحلي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مخالفاً لنظام البيئة، (4) مقيمين من الجنسية السودانية و(3) مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيمين من الجنسية المصرية ومقيمين من الجنسية الهندية ومقيمين من الجنسية الباكستانية، لبيعهم وتخزينهم أكثر من (914) مترًا مكعبًا من الحطب المحلّي في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الإجراءات النظامية

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

الإبلاغ

وحثت قوات الأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.