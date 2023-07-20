توعية فكرية لمنسوبي البحوث العلمية والإفتاء بشأن دور الفتوى معلومات عن كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 اشتباكات بالأحياء وقصف يستهدف الدعم السريع بأم درمان ضبط 1830 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة رسالة غامضة من حمدالله تُبقيه في الاتحاد رغم الصفقة الجديدة ضبط 81 مخالفة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله إعصار يدمر أكبر مصانع فايزر للأدوية بأمريكا وزير الطاقة: القمة الخليجية الآسيوية ستفتح أبوابًا جديدة للتعاون والتكامل 13 مليون دولار تعويضًا لمتظاهري حياة السود مهمة الوجهة المقبلة لـ عمر السومة بعد رحيله عن الأهلي
ضبطت إدارات المرور بمختلف المناطق 1830 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ونشرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجرافًا يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.
وأوضحت أن هذا الضبط يأتي ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لـ ذوي الإعاقة.
وأهابت إدارة المرور بالجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.