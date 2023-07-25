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تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 26 مخالفًا أشعلوا النار في السودة

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
ضبط 26 مخالفًا أشعلوا النار في السودة
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (26) مخالفاً لنظام البيئة لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي بمتنزه السودة في منطقة عسير، (25) مواطنًا ومقيم من الجنسية الميانمارية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

العقوبة

وأكدت أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

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الإبلاغ

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

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