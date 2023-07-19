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تم تسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص

ضبط 3 مخالفين لتهريبهم المخدرات في نجران وجازان

الأربعاء ١٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
ضبط 3 مخالفين لتهريبهم المخدرات في نجران وجازان
المواطن - واس

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبه مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهما (40) كيلوجرامًا من نبات القات المخدّر، وتمّ استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة بأن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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