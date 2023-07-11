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تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات بالرياض والشمالية

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات بالرياض والشمالية
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته الى النيابة العامة.

ترويج مواد مخدرة

كما قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مواطنين لاتخاذهما منزلًا وكرًا لترويج مادتي الكوكايين والحشيش المخدرتين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية، جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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