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جرى إحالتهم لجهة الاختصاص

ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات بالقصيم وعسير

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٤ مساءً
ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات بالقصيم وعسير
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته مبلغ مالي.

كما قبضت شرطة محافظة تثليث بمنطقة عسير على مواطنين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، مخفية داخل مركبة يقودها أحدهما، وضبط بحوزتهما سلاح ناري، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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