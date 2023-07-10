ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات بالقصيم وعسير تفاصيل عرض الهلال لـ سافيتش إحباط تهريب 330 كيلو من القات في جازان 15 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن مايو ويونيو وظائف بـ هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا أرقام يوسف النصيري تحفز يوفنتوس لحسم الصفقة الاتحاد يعرض على بوغبا 100 مليون يورو 9 مزادات لبيع وتصفية 86 عقارًا في 7 مدن تدخل طبي عاجل ينقذ حاجة عراقية توقف قلبها لمدة 23 دقيقة
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة القصيم؛ لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته مبلغ مالي.
كما قبضت شرطة محافظة تثليث بمنطقة عسير على مواطنين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، مخفية داخل مركبة يقودها أحدهما، وضبط بحوزتهما سلاح ناري، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.