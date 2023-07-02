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إحالة إلى جهة الاختصاص

ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات والأقراص الممنوعة بالرياض

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٢ مساءً
ضبط 3 مواطنين لترويجهم المخدرات والأقراص الممنوعة بالرياض
المواطن - واس

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (3) مواطنين لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي ومادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرتين، وضبط بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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