ضبط 34 مخالفة لأنظمة العمل والتوطين والتجارة بـ جدة التاريخية

ضبطت اللجنة الميدانية المشتركة بمنطقة جدة التاريخية أمس, 34 مخالفة ما بين مخالفات لنظام العمل والتوطين وأخرى لنظام وزارة التجارة, وذلك ضمن الحملات الميدانية اليومية للقضاء على المخالفات ومحاربة الظواهر السلبية في منطقة جدة التاريخية.

رقابة مكثفة

وأكدت اللجنة حرصها على تكثيف الرقابة على جميع المنشآت المخالفة، وتطبيق أشد العقوبات والرفع بتقارير دورية عن الجولات المستمرة للتثبّت من تطبيق كافة التدابير اللازمة, مشددة على ضرورة التقيد بالأنظمة وتطبيق الاشتراطات، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بمنطقة جدة التاريخية.

اللجنة الميدانية

يُذكر أن اللجنة الميدانية المشتركة تضم كلاً من وزارة الثقافة ممثلة في برنامج جدة التاريخية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، إضافة إلى شرطة محافظة جدة والدفاع المدني وشركة المياه الوطنية وشركة الكهرباء السعودية.