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جرى إحالتهم إلى النيابة

ضبط 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في الرياض

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٧ مساءً
ضبط 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في الرياض
المواطن - واس

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (4) أشخاص لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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