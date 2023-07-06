الأرجنتيني ليساندرو لوبيز ينضم للخليج إتلاف 1.5 طن أسماك وورقيات فاسدة في أحد أسواق وسط سكاكا سلطان بن سعود يشكر ولي العهد على تعزيته في الأميرة موضي والد التوأم إحسان وبسام: فرحتي لا توصف عندما رأيتهما منفصلين خيمينيز يُطمئن الجماهير بشأن سلمان الفرج ويُحذر ثنائي الهلال سدايا تزود منافذ السعودية بتقنيات متقدمة لتسهيل إجراءات مغادرة الحجاج رياض محرز يتفق مع الأهلي ضبط 4 أشخاص لترويجهم المخدرات في الرياض لقطات لانهيار عقار ثان في مدينة الإسكندرية والبحث عن ناجين أمريكي ينبهر بترك البضائع في أسواق السعودية دون حراسة
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على (4) أشخاص لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.