ضبط 4 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم القات غدًا بداية موسم الجوزاء فيه يبلغ الحر أشده ألفارو جونزاليس يعرض نفسه على الشباب فلاديمير بوتين منتقدًا حرق المصحف: أين بطرس العظيم منهم! الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس سيراليون موقف الأهلي من بيع محمد الشناوي للنصر السجن 15 عامًا عقوبة تسهيل دخول المخالفين للسعودية إنهاء التعاقد مبكرًا يمنح الدول أولوية في موسم حج 1445 هـ راتب ليونيل ميسي مع إنتر ميامي إدوارد ميندي: الأهلي نادٍ طموح والدوري السعودي أصبح أفضل
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.