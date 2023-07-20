ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم حطبًا محليًا

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين ومقيمًا من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم أكثر من (16) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضحت القوات الخاصة للامن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.