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تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم حطبًا محليًا

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٨ مساءً
ضبط 4 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم حطبًا محليًا
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين ومقيمًا من الجنسية الباكستانية مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم أكثر من (16) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

وأوضحت القوات الخاصة للامن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدة أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

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وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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