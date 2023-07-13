ضبط 4 مواطنين لترويج المخدرات في القصيم وحائل

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ألقت شرطة منطقـة القصيـم القبض على مواطنين في مدينة بريدة لترويجهما 45 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، ومادة الإمفيتامين المخدر، و(7,996) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما هواتف متنقلة.
وحسب بيان الأمن العام، تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
كما ألقت شرطة منطقة حائل القبض على مواطنين لترويجهما (3.5) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية.
وحسب بيان الأمن العام، تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.