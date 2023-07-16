ضبط 427 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن ضبط 427 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق السعودية.
جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق السعودية.
وأهابت إدارات المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.
يذكر أن طريقة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي تتمثل في 4 خطوات:
ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.
ـ الدخول على خدماتي.
ـ اختيار المرور.
ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.