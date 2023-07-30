ضبط 499 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية التوازن البيئي السجن 15 سنة عقوبة جريمة الاتجار بالأشخاص لاعبة الأهلي تصنع التاريخ بكأس العالم للسيدات السديس: ندوة جهود السعودية في خدمة المسجد النبوي تعكس دعم القيادة للحرمين نيوكاسل يعلن انضمام ماكسيمين للأهلي رسميًا تعادل الوداد وأهلي طرابلس بكأس الملك سلمان للأندية المدرب علي العبيد يروي تفاصيل مأساة وفاة 4 من أطفاله اختناقًا جراء حريق سجين بسبب المخدرات: وش سويت بنفسي وليه ظلمتها ؟ تفاصيل مأساوية.. وفاة 4 أطفال من أسرة واحدة أثناء نومهم جراء حريق بالأحساء فيرمين لوبيز عن التألق بالكلاسيكو: أعيش حلمًا
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن ضبط 499 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق السعودية.
جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق السعودية.
يذكر أن طريقة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي تتمثل في 4 خطوات:
ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.
ـ الدخول على خدماتي.
ـ اختيار المرور.
ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.