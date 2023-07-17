ضبط 50 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (50) مخالفًا لنظام البيئة، (33) مواطنًا، و(13) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية اليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي (1325) متنًا من الإبل، و(350) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و (996) في بقية مناطق المملكة.