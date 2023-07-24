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تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 54 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
ضبط 54 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (54) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (30) مواطنًا، و (24) مقيمًا من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1495) متنًا من الإبل، و (250) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

العقوبة

وأشارت إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

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الإبلاغ

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

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