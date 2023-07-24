وظائف بشركة موبايلي في 3 مدن ضبط 54 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي مدينتان تسجلان الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية وظائف إدارية وهندسية لدى شركة الإلكترونيات المتقدمة تجربة وزير السياحة لقوارب التجديف في بحيرة سد وادي ترج ارتفاع أرباح بنك البلاد إلى 1.1 مليار ريال موجة حارة على الشرقية والرياض والحرارة تتجاوز 48 الراجحي: توزيع أرباح نقدية بنسبة 11.5% بواقع 1.15 ريال للسهم مطار الملك عبدالعزيز يستقبل المعتمرين بالورود والهدايا خطاب الكراهية الدينية يؤصل زعزعة الاستقرار الاجتماعي
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (54) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (30) مواطنًا، و (24) مقيمًا من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (1495) متنًا من الإبل، و (250) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وأشارت إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.